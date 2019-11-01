Joel Embiid ve Anthony Towns kavgasının faturası belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) maç sırasında kavga ederek oyundan atılan yıldız oyuncular Philadelphia 76erslı Joel Embiid ve Minnesota Timberwolveslu Karl-Anthony Towns, iki maç men cezası aldı.
NBA yönetiminden yapılan açıklamaya göre, maç sırasında kavga etme ve gerginliği yükselten hareketleri sürdürme gerekçeleriyle Embiid ve Towns'a iki maç men cezası verildiği belirtildi.
Embiid ve Towns, mücadelenin üçüncü çeyreğinde skor 75-75 iken ikili mücadeleye girmiş ve devamında sinirlerine hakim olamayarak kavga etmişlerdi. Diğer oyuncuların uzun süren çabalarının ardından taraflar birbirinden ayrılarak oyundan atılmıştı.
Olaylı karşılaşmada Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 117-95 mağlup etmişti.
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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