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01 Kasım 2019, Cuma
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Joel Embiid ve Anthony kavgasının faturası belli oldu

Joel Embiid ve Anthony Towns kavgasının faturası belli oldu

Amerikan 'nde () maç sırasında kavga ederek oyundan atılan yıldız oyuncular Philadelphia 76erslı Joel Embiid ve Minnesota Timberwolveslu Karl-Anthony , iki maç men cezası aldı.

yönetiminden yapılan açıklamaya göre, maç sırasında kavga etme ve gerginliği yükselten hareketleri sürdürme gerekçeleriyle Embiid ve 'a iki maç men cezası verildiği belirtildi.

Embiid ve Towns, mücadelenin üçüncü çeyreğinde skor 75-75 iken ikili mücadeleye girmiş ve devamında sinirlerine hakim olamayarak kavga etmişlerdi. Diğer oyuncuların uzun süren çabalarının ardından taraflar birbirinden ayrılarak oyundan atılmıştı.

Olaylı karşılaşmada Philadelphia 76ers, konuk ettiği 'u 117-95 mağlup etmişti.

  1. 01.11.2019
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