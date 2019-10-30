Anthony Davis coştu Lakers kazandı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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coştu Lakers kazandı

Anthony Davis coştu Lakers kazandı

'de , yıldız basketbolcusu 'in 40 sayı attığı karşılaşmada 'ı 120-91'lik skorla mağlup etti.

'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. , 'da karşı karşıya geldiği 'ı 120-91 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Lakers'ta 40 sayı, 20 ribaund, LeBron James 23 sayı, 8 asist ve Kentavious Caldwell-Pope 13 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 3. mağlubiyetini yaşayan Memphis'te ise Ja Morant 16 sayı, 3 ribaund, Jonas Valanciunas 14 sayı, 11 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI ŞÖYLE:
: 112 - : 97
: 106 - : 109
Los Angeles Lakers: 120 - Memphis Grizzlies: 91
  1. 30.10.2019
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