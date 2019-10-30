Anthony Davis coştu Lakers kazandı
NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in 40 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 120-91'lik skorla mağlup etti.
NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI ŞÖYLE:
Miami Heat: 112 - Atlanta Hawks: 97
Denver Nuggets: 106 - Dallas Mavericks: 109
Los Angeles Lakers: 120 - Memphis Grizzlies: 91
- 30.10.2019
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Yorum
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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