Philadelphia Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi
merikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini uzattı. ABD basını, sözleşme süresinin 2 yıl olduğunu öne sürdü.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon sonunda serbest kalan 22 yaşındaki Furkan ile yeni sözleşme imzalandı.
Kontratın detayları paylaşılmadı ancak ABD basını, sözleşme süresinin 2 yıl olduğunu öne sürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Philadelphia 76ers Genel Menajeri Elton Brand, "Furkan 22 yaşına yeni girdi. Yetenekli ve önemli potansiyel sahibi. Onu kadromuzda bulundurduğumuz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
Furkan, 2 yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 12,2 dakika süre aldı ve 4,9 sayı, 1,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- 26.07.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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