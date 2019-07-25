Philadelphia Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri Philadelphia Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi

Philadelphia 'ın sözleşmesini yeniledi

Philadelphia Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi

merikan Basketbol Ligi () takımlarından Philadelphia 76ers, milli oyuncu 'ın sözleşmesini uzattı. ABD basını, sözleşme süresinin 2 yıl olduğunu öne sürdü.

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Philadelphia 76ers, milli oyuncu 'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon sonunda serbest kalan 22 yaşındaki Furkan ile yeni sözleşme imzalandı.

Kontratın detayları paylaşılmadı ancak ABD basını, sözleşme süresinin 2 yıl olduğunu öne sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Philadelphia 76ers Genel Menajeri Elton Brand, "Furkan 22 yaşına yeni girdi. Yetenekli ve önemli potansiyel sahibi. Onu kadromuzda bulundurduğumuz için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Furkan, 2 yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 12,2 dakika süre aldı ve 4,9 sayı, 1,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.


  1. 26.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Philadelphia Furkan Korkmaz'ın sözleşmesini yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN