Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha!

Lakers'tan sonrası bir bomba daha!

Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha!

NBA'de 'i takasla kadrosuna katan Lakers yeni bir yıldızın peşine düştü. ESPN'in haberine göre, Anthony Davis'i Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ile 2019 4. sıra draft hakkını ve sonraki yıllara ait iki tane birinci sıra draft hakkını karşılığında 'tan takas eden Lakers, bu kez ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna katmak istiyor.

LeBron James'in ardından 'i kadrosuna katan ekibi All-Star oyun kurucu için yıllık 20 milyon dolar civarında bir teklif yapacak.

28 yaşındaki , kariyerinin tamamını geçirdiği Hornets'te 605 maça çıkıp 19.8 sayı, 5.5 asist ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

  1. 17.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN