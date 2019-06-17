Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha!

LeBron James'in ardından Anthony Davis'i kadrosuna katan Los Angeles ekibi All-Star oyun kurucu için yıllık 20 milyon dolar civarında bir teklif yapacak.

28 yaşındaki Kemba Walker, kariyerinin tamamını geçirdiği Hornets'te 605 maça çıkıp 19.8 sayı, 5.5 asist ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.