Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha!
NBA'de Anthony Davis'i takasla kadrosuna katan Los Angeles Lakers yeni bir yıldızın peşine düştü. ESPN'in haberine göre, Anthony Davis'i Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart ile 2019 4. sıra draft hakkını ve sonraki yıllara ait iki tane birinci sıra draft hakkını karşılığında New Orleans Pelicans'tan takas eden Lakers, bu kez Charlotte Hornets ile sözleşmesi sona eren Kemba Walker'ı kadrosuna katmak istiyor.
LeBron James'in ardından Anthony Davis'i kadrosuna katan Los Angeles ekibi All-Star oyun kurucu için yıllık 20 milyon dolar civarında bir teklif yapacak.
28 yaşındaki Kemba Walker, kariyerinin tamamını geçirdiği Hornets'te 605 maça çıkıp 19.8 sayı, 5.5 asist ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
- 17.06.2019
- Galatasaray'da Fatih Terim'in 'olmazsa olmaz' dediği 3 transfer!
- Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları
- Galatasaray'dan flaş transfer! Everton'lı yöneticiler açıkladı
- Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri
- Kulüp başkanı açıkladı: Galatasaray'la yarışıyoruz!
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Lakers'tan Anthony Davis sonrası bir bomba daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.