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14 Haziran 2019, Cuma
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'de şampiyon

NBA'de şampiyon Toronto Raptors

Finalleri'nde 'ı 4-2 ile geçen , tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

208-2019 sezonu play-off final serisinin 6. maçında, deplasmanda 'u 114-110 mağlup eden seriyi 4-2 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

KAWHI LEONARD TARİHE GEÇTİ
Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard, en değerli oyuncu seçildi. 2014'te San Antonio ile şampiyonluk yaşayan Kawhi Leonard, iki farklı takımda finaller MVP'si seçilen 3 oyuncu arasına girdi. Diğer isimler Lebron James ile Kareem Abdul-jabbar.

  1. 14.06.2019
  2. Güncelleme: 14.06.2019 07:47
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