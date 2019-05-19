Ersan’lı Bucks coştu – Fotomaç – 19 Mayıs 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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Ersan’lı Bucks coştu

Ersan’lı Bucks coştu
NBA Doğu Konferansı finalinde 'ı 125-103 yenen , seride 2-0 öne geçti. Antetokounmpo 30 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans gösterdi.
  1. 19.5.2019
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