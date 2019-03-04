Cedi Osman 14 sayı attı Cavaliers kazandı
04 Mart 2019, Pazartesi
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14 sayı attı Cavaliers kazandı

Cedi Osman 14 sayı attı Cavaliers kazandı

Amerikan 'nde (NBA) milli oyuncu 'ın 14 sayı attığı maçta , 'i 107-93 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. , takımı Cavaliers'ın sahasında Magic'i 107-93 mağlup ettiği maçta 34 dakika 5 saniye süre aldı ve 14 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmalık performans ortaya koydu.

Sezonun 16. galibiyetini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 18, Collin Sexton 17, 16 sayı attı.

Nikola Vucevic'in 28, DJ Augustin'in 19 sayısı Magic'te sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.

HARDEN'DAN 42 SAYI
, deplasmanda 'i 115-104 mağlup etti.

Üst üste 5. olmak üzere 38. maçını kazanan Rockets'ta James Harden 42 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle galibiyette ön plana çıktı. Harden, bu sezon 24. kez 40 ve üstünde sayı atmayı başardı. Konuk takımda Eric Gordon 32 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Chris Paul 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te 24 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Al Horford 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 108-118

Boston Celtics-Houston Rockets: 104-115

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-123

Clippers-New York Knicks: 128-107

-: 107-93

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 112-107 (Uzatmada)

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 135-121

Thunder-Memphis Grizzlies: 99-95

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 12:00
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