Miami Heat, şampiyon Golden State'i son saniyede yendi
28 Şubat 2019, Perşembe
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, şampiyon Golden State'i son saniyede yendi

Miami Heat, şampiyon Golden State'i son saniyede yendi

Amerikan 'nde (NBA) , Golden State Warriors'ı son saniye basketiyle 126-125 mağlup etti.

Amerikan 'nde (NBA) , Golden State Warriors'ı son saniye basketiyle 126-125 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Miami Heat ile son şampiyon Golden State Warriors arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.

Ev sahibi Heat, sezon sonunda basketbolu bırakacak all-star oyuncusu 'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 126-125 galip ayrıldı.

Maçın kahramanı Wade, 25 sayı ve 7 ribaunt üretti. Goran Dragic 27 sayı, Josh Richarson ise 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Warrors'ta Klay Thompson'ın 36 sayı, 'in 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

- Bucks uzatmada kazandı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip , konuk olduğu 'i uzatma sonunda 141-140 yendi.

Üst üste 6. galibiyetini alan Bucks'ta 4 oyuncu 20 sayı barajını geçti. Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple double" yaptı. Malcolm Brogdon 25, Khris Middleton ve Nikola Mirotic 21'er sayı kaydetti. Milli basketbolcu ise 8 sayı, 6 ribaunt üretti.

Kings'te Buddy Hield, 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu. de 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 113-118

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 131-123 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 116-125

Miami Heat-Golden State Warriors: 126-125

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 92-97

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 107-109

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 105-93

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 110-101

Utah Jazz- Clippers: 111-105

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 140-141 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 125-119

  1. 28.02.2019
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