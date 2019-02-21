Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi
21 Şubat 2019, Perşembe
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'ın dizinde yırtık tespit edildi

Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi

Amerikan () ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen 'ın sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta ile oynanan maçta sakatlanan milli basketbolcu 'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği duyuruldu.

Bir süre forma giyemeyeceği belirtilen milli basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının, tedavi şekline karar verildikten sonra netleşeceği bildirildi.

Bu sezon 'de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

  1. 21.2.2019 10:19
  2. Güncelleme: 21.2.2019 11:17
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