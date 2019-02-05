John Wall evinde düşüp yeniden sakatlandı
05 Şubat 2019, Salı
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evinde düşüp yeniden sakatlandı

John Wall evinde düşüp yeniden sakatlandı

Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'ın all-star oyun kurucusu 'un, evinde düşmesi sonucu aşil tendonunda yırtık meydana geldi.

Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen ve 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, evinde kayıp düşen Wall'un sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Bir operasyon daha geçirecek 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşmasının, bir yıl süreceği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

  1. 6.2.2019 01:16
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