John Wall evinde düşüp yeniden sakatlandı
Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall'un, evinde düşmesi sonucu aşil tendonunda yırtık meydana geldi.
Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen ve 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, evinde kayıp düşen Wall'un sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Bir operasyon daha geçirecek 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşmasının, bir yıl süreceği belirtildi.
Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.
- 6.2.2019 01:16
-
Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
-
Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
-
İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
John Wall evinde düşüp yeniden sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.