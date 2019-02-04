Celtics'ten üst üste 4. galibiyet
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Celtics'ten üst üste 4. galibiyet

Celtics'ten üst üste 4. galibiyet

Amerikan 'nde () , sahasında 'ı 134-129 yendi.

'e 3 maçla devam edildi. Celtics, büyük çekişmeye sahne olan ve 8 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı karşılaşmada Thunder'ı 134-129 mağlup ederek üst üste 4'üncü, sezonun 34'üncü galibiyetini aldı.

, 30 sayı, 11 asist, 4 ribauntluk performansıyla Doğu Konferansı 3'üncüsü Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı. Ev sahibi takımda Marcus Morris 19, Marcus Smart 18, Al Horford 17, Daniel Theis 14, Jaylen Brown 12, Jayson Tatum 11, Terry Rozier 10 sayı kaydetti.

Yedi maç sonra kaybederek sezonun 19'uncu yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 3'üncüsü Thunder'da 37 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. 'un 22 sayı, 12 ribaunt, 16 asistle "triple-double" yaptığı konuk ekipte Steven Adams ve Dennis Schroder ise 16'şar sayı attı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- SONUÇLAR
Knicks-Memphis Grizzlies: 84-96

-: 134-129

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 121-103

  1. 4.2.2019 09:58
  2. Güncelleme: 4.2.2019 10:53
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