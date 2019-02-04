Cedi Osman’dan kök hücre çağrısı – Fotomaç – 04 Şubat 2019
04 Şubat 2019, Pazartesi
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’dan çağrısı

Cedi Osman’dan kök hücre çağrısı

’de forma giyen milli basketbolcu , 4 ’nde, ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla video çekip, nakli çağrısı yaptı.

4 'ne 'dan büyük destek. ekiplerinden forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, nakline farkındalık oluşturmak için bir video çekti. "Bağışçı ol, umut ol" sloganı ile farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Cedi, "Bugün dünya günü. Her yıl binlerce insan maalesef kanserden dolayı hayata gözlerini yumuyor. Kök hücre nakli, kanser ölümlerinin önüne geçmek için büyük bir adım. Nakil için üç tüp kan vererek dünyanın dört bir yanında nakil bekleyen hastaların gülümsemesi olabilirsiniz. Hastanelerde nakil bekleyen binlerce hastanın umudu olmak, onların yaşama olan inancını artırmak, mücadelesine destek olmak için bağışçı ol umut ol" dedi.
  1. 4.2.2019 18:34
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