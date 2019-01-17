51 sayılık rekor – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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51 sayılık rekor

51 sayılık rekor

'de , 'ı 142-111 mağlup ederken rekor da kırdı.

'de , 'ı 142-111 mağlup ederken rekor da kırdı. Golden State Warriors ilk çeyrekte 51 sayı üreterek tarihe geçti. ve Klay Thompson 31'er, 27 sayı kaydetti. da 'i 124-86 yendi.
  1. 17.1.2019
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