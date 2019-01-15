Harden durdurulamıyor
15 Ocak 2019, Salı
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Harden durdurulamıyor

Harden durdurulamıyor

Amerikan 'nde () 'i 112-94 yenen 'ın all-star oyuncusu , 57 sayı ve 9 ribaunt üretti.

'e 6 maçla devam edildi. , ağırladığı 'i 'ın 57 sayı, 9 ribauntluk performansı sayesinde 112-94 yendi.

Bu sezon 3. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, üst üste 17. defa 30 sayı barajını geçti. 'ın 2002-03 sezonundaki 16 maçlık serisini geride bırakan Harden, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra en uzun 30 sayılık seriye sahip oyuncu oldu.

65 maçla rekorun sahibi Chamberlain, en uzun 30 sayılık seriler arasında ilk 4 sırayı elinde tutuyor. Baylor da 18 karşılaşmayla Chamberlain'i takip ediyor.

SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 109-102

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 112-94

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 93-108

Utah Jazz-Detroit Pistons: 100-94

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 115-107

Clippers-New Orleans Pelicans: 117-121

  1. 15.1.2019 10:52
  2. Güncelleme: 15.1.2019 11:39
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