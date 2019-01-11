Denver Nuggets evinde yenilmiyor
Nikola Jokic'in "triple double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 121-100 mağlup eden Denver Nuggets, sahasında üst üste 11. galibiyetini elde etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets sahasında Los Angeles Clippers'ı 121-100 yendi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 18 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 121-100 mağlup etti ve sahasında üst üste 11. galibiyetine uzandı.
Mason Plumlee'nin 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, rakip potaya 23 sayı gönderen Jamal Murray takımının en skorer ismi oldu.
Konuk takımda ise Tobias Harris 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Louis Williams 19 sayıyla maçı tamamladı.
NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Miami Heat-Boston Celtics: 115-99
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 121-100
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 154-147
Sacramento Kings-Detroit Pistons: 112-102
- 11.1.2019 09:47
- Güncelleme: 11.1.2019 11:13
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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