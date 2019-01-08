Ersanlı Milwaukee sahasında kazandı – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Ersanlı Milwaukee sahasında kazandı

Ersanlı Milwaukee sahasında kazandı

NBA'de Doğu Konferansı lideri , sahasında 'ı 114-102 mağlup etti. Batı Konferansı lideri 'ı 125-113 yenen , rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri , Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaptığı maçta 'ı 114-102 mağlup ederek, bu sezonki 28. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmada 11 dakika süre alan , 6 sayı üretirken, Malcolm Brogdon 21, Brook Lopez ve Thon Maker 15'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Rudy Gobert'in 14 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda ise Donovan Mitchell 26 sayılık performans sergiledi.

Nuggets'ı Rockets durdurdu

Sahasında Batı Konferansı lideri 'ı 125-113 yenen , rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Nuggets potasına 32 sayı gönderen ve 14 asist üreten James Harden galibiyette önemli rol oynarken, Clint Capela 31 sayıyla maçı tamamladı.

Nikola Jokic'in 24 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk ekipte, Monte Morris 21 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 107-119

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 116-95

Houston Rockets-Denver Nuggets: 125-113

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 114-102

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 114-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-107

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-101

Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-95

  1. 8.1.2019 10:53
  2. Güncelleme: 8.1.2019 10:57
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersanlı Milwaukee sahasında kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN