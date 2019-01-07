Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun görevine son verildi
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'ta Thibodeau'nun görevine son verildi

Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun görevine son verildi

Amerikan () ekibi 'ta başantrenör Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı.

karşısında 108-86 kazanılan maçın ardından Timberwolves'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Thibodeau'nun başantrenör ve basketbol operasyonları başkanlığı görevlerine son verildiği duyuruldu. Yardımcı antrenör Ryan Saunders'ın geçici başantrenör olarak görevlendirildiği belirtildi.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında ile 'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016'dan bu yana Timberwolves'un başında bulunuyordu.

NBA'de bu sezon 19 galibiyet, 21 mağlubiyet alan , Batı Konferansı'nda 11. sırada bulunuyor.

  1. 7.1.2019 09:54
  2. Güncelleme: 7.1.2019 10:07
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