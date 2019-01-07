Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun görevine son verildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves'ta başantrenör Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı.
Los Angeles Lakers karşısında 108-86 kazanılan maçın ardından Timberwolves'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Thibodeau'nun başantrenör ve basketbol operasyonları başkanlığı görevlerine son verildiği duyuruldu. Yardımcı antrenör Ryan Saunders'ın geçici başantrenör olarak görevlendirildiği belirtildi.
Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016'dan bu yana Timberwolves'un başında bulunuyordu.
NBA'de bu sezon 19 galibiyet, 21 mağlubiyet alan Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda 11. sırada bulunuyor.
- 7.1.2019 09:54
- Güncelleme: 7.1.2019 10:07
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
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