Furkan'dan Trail Blazers potasına 10 sayı
NBA'de oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Portland Trail Blazers'a yenildiği karşılaşmada 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalma ile oynadı.
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Philadelphia 76ers mücadelesini 129-95 kazandı.
Trail Blazers'ta C.J. McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu. El-Faruk Aminu 16 sayı, 8 ribaunt, Damian Lillard da 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.
Yüzde 35,4 isabetle şut atan 76ers'ı, 19 sayı kaydeden Ben Simmons ve 14 sayı atan T.J. McConnell ayakta tutmaya çalıştı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Detroit Pistons: 109-107
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 95-89
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 105-103
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 129-95
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 121-114
- 31.12.2018 09:56
- Güncelleme: 31.12.2018 11:08
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Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
eray bize iki iyi forvet lazım pektemekle 3 olur larin ve love yerine mutlaka alınsın
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