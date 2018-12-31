Cedi Osman daha ne yapsın!

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, önceki geceye damga vurdu.

Takımı Atlanta Hawks'a 111-108 mağlup olan milli basketbolcu, 22 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Cedi Osman'ın performansı mağlubiyeti önlemezken, yıldız oyuncu kariyer rekorunu egale etti. Genç basketbolcu, bu maçta 8 de ribaunt aldı. Maçın ardında açıklamalarda bulunan Cedi, "Birçok iyi ve genç oyuncumuz var. Ligdeki en iyi oyuncular değiliz fakat çok çalışıyoruz ve öyle olmak istiyoruz. Kendımıze inanmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.