Cedi Osman daha ne yapsın!
Milli oyuncu 22 sayı attı ama Cleveland hüsran yaşadı.
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, önceki geceye damga vurdu.
Takımı Atlanta Hawks'a 111-108 mağlup olan milli basketbolcu, 22 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Cedi Osman'ın performansı mağlubiyeti önlemezken, yıldız oyuncu kariyer rekorunu egale etti. Genç basketbolcu, bu maçta 8 de ribaunt aldı. Maçın ardında açıklamalarda bulunan Cedi, "Birçok iyi ve genç oyuncumuz var. Ligdeki en iyi oyuncular değiliz fakat çok çalışıyoruz ve öyle olmak istiyoruz. Kendımıze inanmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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