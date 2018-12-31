Cedi Osman daha ne yapsın!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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daha ne yapsın!

Cedi Osman daha ne yapsın!

Milli oyuncu 22 sayı attı ama Cleveland hüsran yaşadı.

NBA'de forması giyen , önceki geceye damga vurdu.

Takımı 'a 111-108 mağlup olan milli basketbolcu, 22 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Cedi Osman'ın performansı mağlubiyeti önlemezken, yıldız oyuncu kariyer rekorunu egale etti. Genç basketbolcu, bu maçta 8 de ribaunt aldı. Maçın ardında açıklamalarda bulunan Cedi, "Birçok iyi ve genç oyuncumuz var. Ligdeki en iyi oyuncular değiliz fakat çok çalışıyoruz ve öyle olmak istiyoruz. Kendımıze inanmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

  1. 31.12.2018
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