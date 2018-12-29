LeBron birkaç maç yok!
29 Aralık 2018, Cumartesi
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LeBron birkaç maç yok!

LeBron birkaç maç yok!

NBA ekibi 'ın yıldız ismi LeBron James'in kasık sakatlığı nedeniyle birkaç maçta oynayamayacağı bildirildi.

Daha önce böyle ciddi bir sakatlık yaşamayan oyuncu; , Clippers ve karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Lakers Batı Konferansı'nda beşinci sırada.
  1. 29.12.2018
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