Miami Heat 3'te 3 yaptı
21 Aralık 2018, Cuma
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3'te 3 yaptı

Miami Heat 3'te 3 yaptı

, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 'ı 2 sayı farkla yendi

Amerikan 'nde (NBA) , konuk ettiği 'ı 101-99 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ağırladığı Houston Rockets'ı 101-99 yenerek sezonun 14'üncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanan Heat'te Josh Richardson 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Tyler Johnson 19 sayı, Derrick Jones 15 sayı, 8 ribaunt, ise 10 sayı üretti.

5 maç sonra kaybederek sezonun 15'inci yenilgisini alan Rockets'ta all-star James Harden 35 sayı, 12 asist ve 6 ribaunt, Eric Gordon ise 20 sayılık performans sergiledi.

CLİPPERS, GALLİNARİ İLE KAZANDI

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , konuk ettiği 'i 125-121 yenerek sezonun 18'inci galibiyetine uzandı.

Clippers'ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Lou Williams 26 sayı, 8 asist, Montrezl Harrell 18 sayı, Tobias Harris de 16 sayı ve 9 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 15'te eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, J.J. Barea 19 sayı, 8 asist, Harrison Barnes 16 sayı, DeAndre Jordan ise 11 sayı ve 22 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

  1. 21.12.2018 10:22
  2. Güncelleme: 21.12.2018 10:47
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