Luka Doncic'in 32 sayısı Dallas'a yetmedi
21 Aralık 2018, Cuma
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'in 32 sayısı Dallas'a yetmedi

Luka Doncic'in 32 sayısı Dallas'a yetmedi

, 'da karşı karşıya geldiği 'i 125-121 mağlup etti. Dallas'ın Sloven basketbolcusu kariyer rekorunu kırarak 32 sayı kaydetti.

'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. , AmericanAirlines Arena'da karşılaştığı 'ı 101-99'luk skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini elde etti. Miami'de Josh Richardson 22 sayı, 7 asist ve Tyler Johnson 19 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligde 15. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 35 sayı, 12 asist ve 6 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi. Houston'da ayrıca Eric Gordon 20 sayı, 3 asist ile oynadı.

DALLAS'TA ÜST ÜSTE 4. YENİLGİ
, 'da karşı karşıya geldiği 'i 125-121 mağlup etti ve 18. galibiyetini aldı. Clippers'ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaund, Lou Williams 26 sayı, 8 asist ile takımına katkıda bulundu. üste 4. toplamda da 15. yenilgisini aladan Dallas'ta ise 'in 32 sayı, 5 asist ve 4 ribaundu maçı kazanmaya yetmedi. Doncic attığı 32 sayı ile NBA'de kişisel rekorunu kırdı.
NBA'de heyecan 10 karşılaşma ile devam edecek.

  1. 21.12.2018 10:58
  2. Güncelleme: 21.12.2018 12:06
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