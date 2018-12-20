Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi
20 Aralık 2018, Perşembe
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'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi

Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'de , Spectrum Center'da karşılaştığı 'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu , 28 dakika parkede kaldı ve 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund üretti.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , deplasmanda oynadığı 'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da 28 dakika süre alan Cedi 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ve Jordan Clarkson 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Hornets'ta ise Kemba Walker 30 sayı, 6 asist ve Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

FURKAN'LI PHİLADELPHİA EVİNDE FARKLI YENDİ
Philadelphia Sixers, Wells Fargo Center'da oynadığı Knicks'i 131-109'luk skorla yendi. Sixers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 17 dakikada 9 sayı, 3 ribaund ile oynarken, takımda ise Joel Embiid 24 sayı, 10 ribaund ve Jimmy Butler 20 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı. New York'ta ise Tim Hardaway Jr'ın 27 sayı, 5 asisti kazanmalarına yetmedi.
NBA'de normal sezon heyecan 2 maç ile devam edecek. Gecenin maç sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 110 - Cleveland Cavaliers: 99
: 90 - : 129
Philadelphia 76ers: 131 - New York Knicks: 109
: 103 - : 111
: 99 - : 96
: 93 - : 96
: 136 - : 118
Milwaukee Bucks: 123 - : 115
Minnesota Timberwolves: 123 - Detroit Pistons: 129
Utah Jazz: 108 - Golden State Warriors: 103
: 99 - Memphis Grizzlies: 92
Sacramento Kings: 113 - : 132

  1. 20.12.2018 10:18
  2. Güncelleme: 20.12.2018 11:00
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