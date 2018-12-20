Cedi Osman'ın 13 sayısı Cleveland'a yetmedi
NBA'de Cleveland Cavaliers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, 28 dakika parkede kaldı ve 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund üretti.
NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'a 110-99'luk skorla mağlup oldu. Cleveland'da 28 dakika süre alan Cedi 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ve Jordan Clarkson 20 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Hornets'ta ise Kemba Walker 30 sayı, 6 asist ve Jeremy Lamb 18 sayı, 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
FURKAN'LI PHİLADELPHİA EVİNDE FARKLI YENDİ
Philadelphia Sixers, Wells Fargo Center'da oynadığı New York Knicks'i 131-109'luk skorla yendi. Sixers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 17 dakikada 9 sayı, 3 ribaund ile oynarken, takımda ise Joel Embiid 24 sayı, 10 ribaund ve Jimmy Butler 20 sayı, 4 ribaund ile maçı tamamladı. New York'ta ise Tim Hardaway Jr'ın 27 sayı, 5 asisti kazanmalarına yetmedi.
NBA'de normal sezon heyecan 2 maç ile devam edecek. Gecenin maç sonuçları ise şöyle:
Charlotte Hornets: 110 - Cleveland Cavaliers: 99
Orlando Magic: 90 - San Antonio Spurs: 129
Philadelphia 76ers: 131 - New York Knicks: 109
Boston Celtics: 103 - Phoenix Suns: 111
Toronto Raptors: 99 - Indiana Pacers: 96
Chicago Bulls: 93 - Brooklyn Nets: 96
Houston Rockets: 136 - Washington Wizards: 118
Milwaukee Bucks: 123 - New Orleans Pelicans: 115
Minnesota Timberwolves: 123 - Detroit Pistons: 129
Utah Jazz: 108 - Golden State Warriors: 103
Portland Trail Blazers: 99 - Memphis Grizzlies: 92
Sacramento Kings: 113 - Oklahoma City Thunder: 132
- 20.12.2018 10:18
- Güncelleme: 20.12.2018 11:00
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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