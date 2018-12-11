Furkan Korkmaz NBA'de maçın adamı seçildi
11 Aralık 2018, Salı
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'de maçın adamı seçildi

Furkan Korkmaz NBA'de maçın adamı seçildi

'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu , 'ı yendikleri karşılaşmada maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Wells Fargo Center'da oynanan ve ev sahibi ekibin 116-102 kazandığı mücadelede , karşılaşma sonunda kariyer rekorunu kırdı. Karşılaşma boyunca 26 dakika sahada kalan 21 yaşındaki basketbolcu, 7/4 üç sayı isabetiyle 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Maçın oyuncusu seçilen Korkmaz, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun saha içi röportajında yer aldı.
Furkan Korkmaz ayrıca, mücadelenin ardından soyunma odasında geleneği olan 'Maçın Oyuncusu' çanını da çaldı.

  1. 11.12.2018 12:20
  2. Güncelleme: 11.12.2018 13:19
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