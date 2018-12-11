Furkan Korkmaz NBA'de maçın adamı seçildi
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı yendikleri karşılaşmada maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Wells Fargo Center'da oynanan ve ev sahibi ekibin 116-102 kazandığı mücadelede Furkan Korkmaz, karşılaşma sonunda kariyer rekorunu kırdı. Karşılaşma boyunca 26 dakika sahada kalan 21 yaşındaki basketbolcu, 7/4 üç sayı isabetiyle 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Maçın oyuncusu seçilen Korkmaz, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun saha içi röportajında yer aldı.
Furkan Korkmaz ayrıca, mücadelenin ardından soyunma odasında NBA geleneği olan 'Maçın Oyuncusu' çanını da çaldı.
- 11.12.2018 12:20
- Güncelleme: 11.12.2018 13:19
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 2
Yorum
Fb Ersun Yanal Gelse ne olcak sanki bu takıma 11 tane adam lazım
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Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Toplam 1
Yorum
faruk günü kurtaran degil gelecege yonelik Transfer istiyoruz
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Rezil olduk
Toplam 3
Yorum
tc asırlık çınarı rezil ettiniz utanmadan rezil olduk diyorsunuz ben olsam otobüsü bile vermezdim size az bile yaptı başkan
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