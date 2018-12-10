Bucks Raptors deplasmanında galip
Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Toronto Raptors'ı 104-99 yendi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Bucks'ın Raptors'ı 104-99 mağlup ettiği karşılaşmada 19 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo, galibiyette ön plana çıktı.
Sezonun 17 galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Brook Lopez 19, Malcolm Brogdon 18 sayı attı. Ersan İlyasova, 16 dakika 44 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.
Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Serge Ibaka'nın 22 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansları sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 108-116
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 99-104
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-97
New York Knicks-Charlotte Hornets: 107-119
- 10.12.2018 10:16
- Güncelleme: 10.12.2018 11:01
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Fenerbahçe 4. kez 3 gol yedi
Toplam 1
Yorum
:)) daha nice bol bol gol yemeler... tadına doyulmuyor :)))
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Trabzonspor yabancılarıyla zirve yarışında
Toplam 3
Yorum
suat trabzon Sürekli trabzon sporda yabancı yerli oyuncuların gol istatistikleri karşılaştırılıyor. Yabancı yerli farketmez kimin gol attığıda fark etm
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 2
Yorum
Anti fb Penaltı penaltıydı, Abdülkadir'İn ayağını kırıyordunuz kart görmediniz. Ne?
Bucks Raptors deplasmanında galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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