Bucks Raptors deplasmanında galip
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Bucks Raptors deplasmanında galip

Bucks Raptors deplasmanında galip

Amerikan 'nde milli oyuncu 'nın forma giydiği , deplasmanda 'ı 104-99 yendi.

'e 4 maçla devam edildi. Bucks'ın Raptors'ı 104-99 mağlup ettiği karşılaşmada 19 sayı, 19 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo, galibiyette ön plana çıktı.

Sezonun 17 galibiyetini alan ikincisi Bucks'ta Brook Lopez 19, Malcolm Brogdon 18 sayı attı. , 16 dakika 44 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 9 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Serge Ibaka'nın 22 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansları sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 108-116

-: 99-104

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-97

Knicks-Charlotte Hornets: 107-119

  1. 10.12.2018 10:16
  2. Güncelleme: 10.12.2018 11:01
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