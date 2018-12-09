Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan Wizards potasına 12 sayı

Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı

Amerikan 'nde (NBA) , milli oyuncu 'ın 12 sayı attığı maçta 'ı 116-101 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers'ın evinde Wizards'ı 116-101 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan , 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.

Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 29 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, Tristan Thompson 23 sayı, 19 ribaunt kaydetti.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.

- CELTİCS'TEN EN BÜYÜK FARK

deplasmanda 'u 56 sayı farkla 133-77 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Daha önce 1962'de Philadelphia Warriors'ı 51 sayı farkla 153-102 yenen Celtics, kulübün en farklı galibiyet rekorunu Bulls karşısında geliştirmiş oldu. Bu skor, Bulls tarihine de en farklı mağlubiyet olarak geçti.

Bulls'u yenerek üst üste 5. olmak üzere 15. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown 23 sayı, 5 ribaunt, Daniel Theis 22 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Bu sezon 21. maçını kaybeden Bulls'ta Shaquille Harrison 20, Zach LaVine 11 sayı buldu.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-104

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-97

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 106-98

-: 116-101

Knicks-Brooklyn Nets: 104-112

Chicago Bulls-Boston Celtics: 77-133

Memphis Grizzlies- Lakers: 88-111

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-105

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 98-121



Kaynak: AA
  1. 9.12.2018 10:59
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN