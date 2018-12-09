Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 12 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 116-101 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers'ın evinde Wizards'ı 116-101 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.
Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 29 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, Tristan Thompson 23 sayı, 19 ribaunt kaydetti.
Wizards'ta Bradley Beal'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.
- CELTİCS'TEN EN BÜYÜK FARK
Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 56 sayı farkla 133-77 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.
Daha önce 1962'de Philadelphia Warriors'ı 51 sayı farkla 153-102 yenen Celtics, kulübün en farklı galibiyet rekorunu Bulls karşısında geliştirmiş oldu. Bu skor, Bulls tarihine de en farklı mağlubiyet olarak geçti.
Bulls'u yenerek üst üste 5. olmak üzere 15. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown 23 sayı, 5 ribaunt, Daniel Theis 22 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
Bu sezon 21. maçını kaybeden Bulls'ta Shaquille Harrison 20, Zach LaVine 11 sayı buldu.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.
- SONUÇLAR
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-104
Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-97
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 106-98
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-101
New York Knicks-Brooklyn Nets: 104-112
Chicago Bulls-Boston Celtics: 77-133
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 88-111
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-105
Los Angeles Clippers-Miami Heat: 98-121
Kaynak: AA
- 9.12.2018 10:59
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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