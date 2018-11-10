Sixers'ta Embiid'den 42 sayı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Sixers'ta Embiid'den 42 sayı

    Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers, uzatmaya giden mücadelede konuk ettiği 'ı 133-132 mağlup etti.

    Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers, uzatmaya giden mücadelede konuk ettiği 'ı 133-132 mağlup etti.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Günün en çekişmeli karşılaşmasında, Charlotte Hornets'ı Wells Fargo Center'da ağırlayan Philadelphia 76ers, normal süresi 119-119 sona eren mücadeleyi 133-132 kazandı.

    Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 18 ribaunt, 4 asist ve 4 blok, Ben Simmons 22 sayı, 13 asist, 8 ribaunt ve 3 blokla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Hornets'ta Kemba Walker 30 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla takımının en skoreri olurken, Michael Kidd-Gilchrist ise 12 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

    JOKİC'İN PERFORMANSI NUGGETS'A YETMEDİ
    Günün diğer çekişmeli mücadelesinde , sezonun 6. galibiyetini konuk olduğu 'ı 112-110 mağlup ederek aldı.

    Nets'te D'Angelo Russell 23 sayı ve 5 asist, Jarrett Allen 18 sayı ve 9 ribaunt, Caris LeVert ise 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

    Bu sezon 3. kez kaybeden Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı ve 21 ribauntla, Paul Millsap ise 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yapsa da takımına galibiyeti getiremedi.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Orlando Magic-Washington Wizards: 117-108

    Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 133-132

    Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 109-124

    Miami Heat-Indiana Pacers: 102-110

    Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 110-112

    Utah Jazz-Boston Celtics: 123-115

    Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 121-110

    1. 10.11.2018 10:56
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