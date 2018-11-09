Bucks, Warriors'ı farklı yendi – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Bucks, Warriors'ı farklı yendi

    Bucks, Warriors'ı farklı yendi

    Amerikan 'nde () son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği 'a 134-111 yenilerek bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.

    Amerikan 'nde () son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği 'a 134-111 yenilerek bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.

    'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , deplasmanda Golden State Warriors'ı 134-111 mağlup ederek sezonun 9. galibiyetine ulaştı.

    Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 26 sayı ve 6 asist, Malcolm Brogdon 20, Khris Middleton 17 sayı kaydetti. 23 dakika sahada kalan İlyasova ise 5 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

    Bu sezon ikinci kez kaybeden Warriors'ta all-star 10 sayıyla oynarken üçüncü periyotta yaşadığı sakatlığın ardından oyunu terk etti. Klay Thompson 24 sayı, ise 17 sayı ve 9 asistle mücadeleyi tamamladı.

    CELTİCS, IRVİNG İLE KAZANDI
    Günün en çekişmeli karşılaşması, ile arasında yaşandı. Normal süresi 100-100 sona eren mücadeleyi konuk ekip Celtics, uzatmada 116-109 kazandı.

    Sezonun 7. galibiyetine uzanan Celtics'te all-star 39 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jaylen Brown 17 sayı ve 6 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

    Bu sezon 9. kez kaybeden Suns'ta Devin Booker 38 sayı ve 9 asist, T.J. Warren 29 sayı, Deandre Ayton ise 14 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Thunder-Houston Rockets: 98-80

    -: 109-116

    Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 116-105

    Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 111-134



    Kaynak: AA
    1. 9.11.2018 10:46
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