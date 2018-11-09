Bucks, Warriors'ı farklı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği Milwaukee Bucks'a 134-111 yenilerek bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, konuk ettiği Milwaukee Bucks'a 134-111 yenilerek bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 134-111 mağlup ederek sezonun 9. galibiyetine ulaştı.
Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 26 sayı ve 6 asist, Malcolm Brogdon 20, Khris Middleton 17 sayı kaydetti. 23 dakika sahada kalan İlyasova ise 5 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Bu sezon ikinci kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 10 sayıyla oynarken üçüncü periyotta yaşadığı sakatlığın ardından oyunu terk etti. Klay Thompson 24 sayı, Kevin Durant ise 17 sayı ve 9 asistle mücadeleyi tamamladı.
CELTİCS, IRVİNG İLE KAZANDI
Günün en çekişmeli karşılaşması, Boston Celtics ile Phoenix Suns arasında yaşandı. Normal süresi 100-100 sona eren mücadeleyi konuk ekip Celtics, uzatmada 116-109 kazandı.
Sezonun 7. galibiyetine uzanan Celtics'te all-star Kyrie Irving 39 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jaylen Brown 17 sayı ve 6 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Bu sezon 9. kez kaybeden Suns'ta Devin Booker 38 sayı ve 9 asist, T.J. Warren 29 sayı, Deandre Ayton ise 14 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 98-80
Phoenix Suns-Boston Celtics: 109-116
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 116-105
Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 111-134
Kaynak: AA
- 9.11.2018 10:46
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
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