Tyson Chandler, Lakers'ta
NBA'de Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'tan ayrılan tecrübeli pivot Chandler ile sözleşme imzaladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, pota altı oyuncusu Tyson Chandler'ı kadrosuna kattı.
Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Phoenix Suns'tan ayrılan 36 yaşındaki pivot Chandler ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
NBA'de 18. sezonunu geçiren Chandler, Suns'ın yanı sıra Chicago Bulls, New Orleans Hornets, Charlotte Bobcats, Dallas Mavericks ve New York Knicks'te forma giydi.
Mavericks ile 2011'de şampiyonluk yaşayan, Knicks ile 2012'de yılın en iyi savunmacısı seçilen tecrübeli basketbolcu, NBA'de 8,6 sayı, 9,3 ribaunt, 1,2 blok ortalamaları tutturdu.
- 7.11.2018 13:57
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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