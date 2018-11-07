Tyson Chandler, Lakers'ta
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    , Lakers'ta

    <a href="/index/tyson-chandler?id=1207c7f1-a730-4259-b879-a60260404b64" class="" rel="tag">Tyson Chandler</a>, Lakers'ta

    'de , 'tan ayrılan tecrübeli pivot Chandler ile sözleşme imzaladı

    Amerikan 'nde () , pota altı oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

    Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 'tan ayrılan 36 yaşındaki pivot Chandler ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    'de 18. sezonunu geçiren Chandler, Suns'ın yanı sıra , New Orleans Hornets, , ve 'te forma giydi.

    Mavericks ile 2011'de şampiyonluk yaşayan, Knicks ile 2012'de yılın en iyi savunmacısı seçilen tecrübeli basketbolcu, NBA'de 8,6 sayı, 9,3 ribaunt, 1,2 blok ortalamaları tutturdu.

    1. 7.11.2018 13:57
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