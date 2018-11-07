Trail Blazerslı McCollum'dan 40 sayı
NBA'de Portland Trail Blazers forması giyen C.J. McCollum, Milwaukee Bucks'ı 118-103 yendikleri karşılaşmayı 40 sayıyla tamamladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, oyuncusu C.J. McCollum'un 40 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks'ı 118-103 yendi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, sahasında oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 118-103 kazandı.
Trail Blazers'ın şutör gardı C.J. McCollum, 40 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık istatistikleriyle sahanın en etkili ismi oldu. Evan Turner 16 sayı, 11 ribaunt, Jusuf Nurkic de 12 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Khris Middleton'ın 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Brook Lopez'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Ersan İlyasova ise 5 sayı ve 9 ribauntla oynadı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 113-102
Dallas Mavericks-Washington Wizards: 119-100
Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 82-104
Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 118-103
- 7.11.2018 10:00
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Trail Blazerslı McCollum'dan 40 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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