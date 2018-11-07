Trail Blazerslı McCollum'dan 40 sayı
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Trail Blazerslı McCollum'dan 40 sayı

    Trail Blazerslı McCollum'dan 40 sayı

    'de forması giyen C.J. McCollum, 'ı 118-103 yendikleri karşılaşmayı 40 sayıyla tamamladı

    Amerikan 'nde () , oyuncusu C.J. McCollum'un 40 sayı attığı maçta 'ı 118-103 yendi.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, sahasında oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 118-103 kazandı.

    Trail Blazers'ın şutör gardı C.J. McCollum, 40 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık istatistikleriyle sahanın en etkili ismi oldu. Evan Turner 16 sayı, 11 ribaunt, Jusuf Nurkic de 12 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.

    Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Khris Middleton'ın 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Brook Lopez'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi. ise 5 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

    SONUÇLAR
    Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 113-102

    Dallas Mavericks-Washington Wizards: 119-100

    Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 82-104

    Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 118-103

    1. 7.11.2018 10:00
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