Cedi'nin "double double"ı galibiyete yetmedi
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Cedi'nin "double double"ı galibiyete yetmedi

    Cedi'nin "double double"ı galibiyete yetmedi

    NBA'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın 'e yenildiği maçta 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı

    Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 'e 102-100 kaybettikleri maçta 11 sayı ve 10 ribaunt üretti.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. 'in 102-100 yendiği , 10. karşılaşmasında 9. mağlubiyetini aldı.

    Ev sahibi Magic'i galibiyete, 23 sayı, 9 ribauntla oynayan Aaron Gordon, 15'er sayı kaydeden Terrence Ross ve Evan Fournier taşıdı.

    Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers'ta Georghe Hill 22 sayı, 6 asist, 4 top çalma, Tristan Thompson 19 sayı, 16 ribaunt ve 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

    NUGGETSLI MURRAY'DEN 48 SAYI
    , oyun kurucusu Jamal Murray'nin 48 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede, ağırladığı 'i 115-107 yendi.

    Celtics'te 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ve Jayson Tatum 15'er sayıyla oynadı.

    WARRİORS VE RAPTORS DOLU DİZGİN
    Batı Konferansı'nın zirvesindeki Golden State Warriors, 'i 117-101, Doğu lideri da 'ı 124-111 yenerek 11. maçında 10. galibiyetini aldı.

    Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üretti.

    Deplasmanda kazanan Raptors'ta ise Kyle Lowry, Serge Ibaka, Fred VanVleet ve OG Anthony 17'şer sayı attı.

    SONUÇLAR
    Detroit Pistons-Miami Heat: 115-120 (uzatmada)

    Indiana Pacers-Houston Rockets: 94-98

    -: 102-100

    Knicks-Chicago Bulls: 115-116 (uzatmada)

    Thunder-New Orleans Pelicans: 122-116

    -: 115-107

    -: 111-124

    Golden State Warriors-: 117-101

    Clippers-Minnesota Timberwolves: 120-109

    1. 6.11.2018 10:34
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