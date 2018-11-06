Cedi'nin "double double"ı galibiyete yetmedi
NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Orlando Magic'e yenildiği maçta 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Orlando Magic'e 102-100 kaybettikleri maçta 11 sayı ve 10 ribaunt üretti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Orlando Magic'in 102-100 yendiği Cleveland Cavaliers, 10. karşılaşmasında 9. mağlubiyetini aldı.
Ev sahibi Magic'i galibiyete, 23 sayı, 9 ribauntla oynayan Aaron Gordon, 15'er sayı kaydeden Terrence Ross ve Evan Fournier taşıdı.
Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers'ta Georghe Hill 22 sayı, 6 asist, 4 top çalma, Tristan Thompson 19 sayı, 16 ribaunt ve Cedi Osman 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
NUGGETSLI MURRAY'DEN 48 SAYI
Denver Nuggets, oyun kurucusu Jamal Murray'nin 48 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede, ağırladığı Boston Celtics'i 115-107 yendi.
Celtics'te Kyrie Irving 31 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ve Jayson Tatum 15'er sayıyla oynadı.
WARRİORS VE RAPTORS DOLU DİZGİN
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Golden State Warriors, Memphis Grizzlies'i 117-101, Doğu lideri Toronto Raptors da Utah Jazz'ı 124-111 yenerek 11. maçında 10. galibiyetini aldı.
Ev sahibi Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üretti.
Deplasmanda kazanan Raptors'ta ise Kyle Lowry, Serge Ibaka, Fred VanVleet ve OG Anthony 17'şer sayı attı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Miami Heat: 115-120 (uzatmada)
Indiana Pacers-Houston Rockets: 94-98
Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 102-100
New York Knicks-Chicago Bulls: 115-116 (uzatmada)
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 122-116
Denver Nuggets-Boston Celtics: 115-107
Utah Jazz-Toronto Raptors: 111-124
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 117-101
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 120-109
- 6.11.2018 10:34
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 5
Yorum
berkan Bu takımdan HAMİ ŞOTA FATİH GÖKDENİZ gibi yıldızlar geçti benim izlediğim.Hamiyi takımdan kovdular gene senin yaptığını yapmadı.
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Fatih Terim, Eren’i sildi
Toplam 1
Yorum
Mert bu adamı kim GS'ye aldıysa. bu adamı halı sahada ilk onbire almazlar. Nasıl oldu da böyle büyük bir kulübe hemde forvet olarak alınıyor.
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Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Fark yeriz guruptan da cikmamiz imkansız. Tas gibi takimi parçalayip satan Baskan'in eseridir bu. Onca para nereye gitti Baskan?
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