Ersan'dan Kings'e karşı 15 sayı
NBA'de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın Sacramento Kings'i mağlup ettiği karşılaşmayı 15 sayıyla tamamladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, Sacramento Kings'i 144-109 yendikleri maçta 15 sayılık katkıda bulundu.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Lige hızlı bir giriş yapan Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings mücadelesini 144-109 kazanarak 9. maçında 8. galibiyetini aldı.
Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Eric Bledsoe 17 sayı, 6 ribaunt, Ersan İlyasova da 15 sayı, 4 ribaunt üretti.
Kings'te Justin Jackson 22, Buddy Hield 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın Brooklyn Nets'e 122-97 yenildiği maçta, 3 dakika süre aldı ve 2 sayı attı.
Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 144-109
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-97
Washington Wizards-New York Knicks: 108-95
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 110-117
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 102-100
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-81
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 107-121
- 5.11.2018 09:54
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
-
Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
-
MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
Ersan'dan Kings'e karşı 15 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.