Ersan'dan Kings'e karşı 15 sayı – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ersan'dan Kings'e karşı 15 sayı

    Ersan'dan Kings'e karşı 15 sayı

    'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın 'i mağlup ettiği karşılaşmayı 15 sayıyla tamamladı

    Amerikan 'nde () forması giyen , 'i 144-109 yendikleri maçta 15 sayılık katkıda bulundu.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Lige hızlı bir giriş yapan Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Sacramento Kings mücadelesini 144-109 kazanarak 9. maçında 8. galibiyetini aldı.

    Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Eric Bledsoe 17 sayı, 6 ribaunt, Ersan İlyasova da 15 sayı, 4 ribaunt üretti.

    Kings'te Justin Jackson 22, Buddy Hield 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

    Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 'e 122-97 yenildiği maçta, 3 dakika süre aldı ve 2 sayı attı.

    Sonuçlar

    Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 144-109

    Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-97

    Washington Wizards-New York Knicks: 108-95

    San Antonio Spurs-Orlando Magic: 110-117

    Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 102-100

    Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-81

    Lakers-Toronto Raptors: 107-121

    1. 5.11.2018 09:54
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