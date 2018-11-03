Warriors galibiyet serisini sürdürdü – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Warriors galibiyet serisini sürdürdü

    Warriors galibiyet serisini sürdürdü

    Amerikan 'nde () son şampiyon Golden State Warriors, sahasında 'u 116-99 yendi.

    Amerikan 'nde () son şampiyon Golden State Warriors, sahasında 'u 116-99 yendi.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. 'ın 33 sayı, 13 ribaunt, 3 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Minnesota Timberwolves'u 116-99 mağlup eden Golden State Warriors, üst üste yedinci galibiyetini aldı.

    Ev sahibi ekipte 28, Klay Thompson 22 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda 22, Jimmy Butler 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

    RAPTORS'TAN EN İYİ SEZON BAŞLANGICI
    Deplasmanda 'ı 107-98 mağlup eden ve geride kalan 9 maçta sadece 1 kez yenilen , kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

    Raptors'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jonas Valanciunas 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

    Bu sezon açılış maçı dışında galibiyeti bulunmayan Suns'ta Deandre Ayton 17 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.

    SONUÇLAR
    Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 95-120

    Brooklyn Nets-Houston Rockets: 111-119

    Chicago Bulls-Indiana Pacers: 105-107

    Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 111-134

    Dallas Mavericks-New York Knicks: 106-118

    Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 100-110

    Phoenix Suns-Toronto Raptors: 98-107

    Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-99

    1. 3.11.2018 09:55
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