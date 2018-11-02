Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

    Nuggets'tan 42 yılın en iyi başlangıcı

    'de 'ı 110-91 yenen son 42 yılın en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi

    Amerikan 'nde () oynanan maçta 'ı 110-91 yenen son 42 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Milli basketbolcu 'ın 29 dakika süre aldığı ve 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 110-91 yenildi.

    8 maçta 7 galibiyet alan Nuggets, 1976-77 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yaparken, Cavaliers bu sezon 7. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

    Konuk takımda Juan Hernangomez 23, Paul Millsap 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Jordan Clarkson 17 sayıyla en skorer isim oldu.

    - Bucks'ı Celtics durdurdu

    Sezona 7'de 7 yaparak başlayan , deplasmanda 'e 117-113 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

    Celtics'te 28 sayı, 3 ribaunt, 7 asistlik performans sergilerken, Al Horford ve Gordon Hayward, 18'er sayıyla oynadı.

    Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu mücadeleyi 8 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

    - Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-111

    Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 91-110

    Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 122-113

    Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-146

    Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 117-113

    Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 132-119

    1. 2.11.2018 10:46
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