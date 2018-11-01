Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı
NBA'de peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden kariyeri düşüşe geçen Derrick Rose, takımı Minnesota Timberwolves'un Utah Jazz'ı yendiği maçta, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 128-125 yenen Minnesota Timberwolves'un oyun kurucusu Derrick Rose, 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un sahasında Utah Jazz'ı 128-125 mağlup ettiği karşılaşma, sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı Derrick Rose'un adeta dirilişine sahne oldu.
Üç kez all-star seçilen 30 yaşındaki oyun kurucu, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 6 da asist üretti. Karl Anthony Towns 28 sayı, 16 ribaunt, Andrew Wiggins de 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22 sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi.
2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu sergileyemiyordu.
WARRİORS'TAN ART ARDA 6. GALİBİYET
Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Takım olarak 39 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Durant 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Draymond Green de 16 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oynadı.
Pelicans cephesinde Jrue Holiday 28 sayı, 9 asist, Nikola Mirotic 26 sayı, 12 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve E'Twaun Moore 21 sayıyla mücadele etti.
- Sonuçlar
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 120-119 (uzatmada)
Chicago Bulls-Denver Nuggets: 107-108 (uzatmada)
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-125
New York Knicks-Indiana Pacers: 101-107
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 131-121
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-113
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 90-120
- 1.11.2018 10:05
- Güncelleme: 1.11.2018 10:39
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Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
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Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
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Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
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