Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

    Rose, 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

    NBA'de peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden kariyeri düşüşe geçen , takımı 'un 'ı yendiği maçta, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı

    Amerikan 'nde (NBA) 'ı 128-125 yenen 'un oyun kurucusu , 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un sahasında Utah Jazz'ı 128-125 mağlup ettiği karşılaşma, sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı Derrick Rose'un adeta dirilişine sahne oldu.

    Üç kez all-star seçilen 30 yaşındaki oyun kurucu, 50 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 6 da asist üretti. Karl Anthony Towns 28 sayı, 16 ribaunt, de 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

    Jazz'da Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 5 asist ve Rudy Gobert'in 22 sayı, 13 ribauntluk performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

    2010-11 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildikten sonra diz sakatlıkları nedeniyle 1,5 yıl ve 9 aylık süreler boyunca sahalardan uzak kalan Rose, devamında ise sakatlığının nüksetmesi sebebiyle istediği oyunu sergileyemiyordu.

    WARRİORS'TAN ART ARDA 6. GALİBİYET

    Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, ağırladığı 'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

    Takım olarak 39 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu , 37 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Draymond Green de 16 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oynadı.

    Pelicans cephesinde Jrue Holiday 28 sayı, 9 asist, Nikola Mirotic 26 sayı, 12 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve E'Twaun Moore 21 sayıyla mücadele etti.

    - Sonuçlar

    Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 120-119 (uzatmada)

    Chicago Bulls-Denver Nuggets: 107-108 (uzatmada)

    Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-125

    Knicks-Indiana Pacers: 101-107

    Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 131-121

    Lakers-Dallas Mavericks: 114-113

    Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 90-120

    1. 1.11.2018 10:05
    2. Güncelleme: 1.11.2018 10:39
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