Warriors kazandı, Thompson rekor kırdı – Fotomaç – 30 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Warriors kazandı, Thompson rekor kırdı

    Warriors kazandı, Thompson rekor kırdı

    Amerikan 'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda 'u 149-124 mağlup ederken, ilk üç çeyrekte 14 üçlük sayı üreten tarihe geçti.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Deplasmanda 'u 149-124 yenen Golden State Warriors'ın üst üste beşinci galibiyetini aldığı maça damga vurdu. 14 üçlük isabetiyle oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, bir NBA maçında bunu başaran ilk isim oldu. Bir önceki rekor 13 üçlükle 'ye aitti.

    Thompson'ın 52 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry'nin 23 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete önemli katkı sağlarken, Alfonzo McKinnie 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine ile Antonio Blakeney'in 21 sayılık çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.

    BUCKS'I ERSAN SIRTLADI
    'ın sahasında 'ı 124-109 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle oynayan takımın en skorer ismi oldu.

    Bucks'ta Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 17'şer sayı üretti. Konuk takımda ise Serge Ibaka 30 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam 22 sayı, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

    Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımının 'ı 113-92 mağlup ettiği maçta 2 sayı, 2 ribaunt ile oynadı.

    LAKERS DEPLASMANDA KAYBETTİ
    LeBron James'in 29 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadığı maçta , deplasmanda 'a 124-120 yenildi.

    Ev sahibi ekipte Jimmy Butler 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Karl Anthony Towns da 25 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    Lakers bu sezon beşinci kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

    Sonuçlar:

    Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 93-103

    Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 113-92

    Miami Heat-Sacramento Kings: 113-123

    Knicks-Brooklyn Nets: 115-96

    Chicago Bulls-Golden State Warriors: 124-149

    Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 124-109

    Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-120

    San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 113-108

    Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 116-111

    1. 30.10.2018 10:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Warriors kazandı, Thompson rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN