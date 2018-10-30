Warriors kazandı, Thompson rekor kırdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 mağlup ederken, ilk üç çeyrekte 14 üçlük sayı üreten Klay Thompson tarihe geçti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Deplasmanda Chicago Bulls'u 149-124 yenen Golden State Warriors'ın üst üste beşinci galibiyetini aldığı maça Klay Thompson damga vurdu. 14 üçlük isabetiyle oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, bir NBA maçında bunu başaran ilk isim oldu. Bir önceki rekor 13 üçlükle Stephen Curry'ye aitti.
Thompson'ın 52 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry'nin 23 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete önemli katkı sağlarken, Alfonzo McKinnie 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi ekipte ise Zach LaVine ile Antonio Blakeney'in 21 sayılık çabaları mağlubiyetin önüne geçemedi.
BUCKS'I ERSAN SIRTLADI
Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 124-109 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle oynayan Ersan İlyasova takımın en skorer ismi oldu.
Bucks'ta Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 17'şer sayı üretti. Konuk takımda ise Serge Ibaka 30 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam 22 sayı, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımının Atlanta Hawks'ı 113-92 mağlup ettiği maçta 2 sayı, 2 ribaunt ile oynadı.
LAKERS DEPLASMANDA KAYBETTİ
LeBron James'in 29 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 124-120 yenildi.
Lakers bu sezon beşinci kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Sonuçlar:
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 93-103
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 113-92
Miami Heat-Sacramento Kings: 113-123
New York Knicks-Brooklyn Nets: 115-96
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 124-149
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 124-109
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-120
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 113-108
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 116-111
- 30.10.2018 10:58
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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