Curry'den bir rekor daha – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Curry'den bir rekor daha

    Curry'den bir rekor daha

    Amerikan 'nde () Golden 'ın yıldızı , ile karşılaştıkları maçta bir rekora daha imza attı.

    'e 4 maçla devam edildi. Warriors'ın deplasmanda Nets'i 120-114 yendiği mücadelede 7 kez üç sayı isabeti bulan Curry, NBA'de üst üste 7 maçta en az 5 üç sayı kaydeden ilk isim oldu. Curry, 1996'da formasıyla art arda 6 maçta bunu başaran George McLeod'u geride bıraktı.

    Bu sezon 7 maçta 6. kez kazanan Warriors'ta Curry, 35 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 34 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyerek Nets karşısında alınan galibiyette önemli rol oynadı.

    Nets'te D'Angelo Russell'ın 25, Caris LeVert'in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    -Golden : 114-120

    Dallas Mavericks-Utah Jazz: 104-113

    Thunder-Phoenix Suns: 117-110

    Clippers-Washington Wizards: 136-104

    1. 29.10.2018 10:28
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