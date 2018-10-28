Cavaliers'ta Tyronn Lue dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, başantrenör Tyronn Lue ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, başantrenör Tyronn Lue ile yolların ayrıldığını açıkladı.
NBA'de yeni sezona 6 maçta galibiyet alamadan başlayan Cleveland Cavaliers'ta fatura başantrenör Tyronn Lue'ya kesildi. Cleveland ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Lue ile yolların ayrıldığı ve asistan koç Larry Drew'un geçici olarak başantrenörlük görevini üstleneceği bildirildi.
Haziran 2014'te kulübe asistan koç olarak giren Lue, Ocak 2016'da başantrenörlük koltuğuna getirilmiş ve 2016 play-offlarında Cleveland Cavaliers'ı şampiyonluğa taşıyan başantrenör olmuştu.
- 28.10.2018 22:04
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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