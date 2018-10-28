Cavaliers'ta Tyronn Lue dönemi sona erdi – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Cavaliers'ta dönemi sona erdi

    Cavaliers'ta Tyronn Lue dönemi sona erdi

    Amerikan () ekiplerinden , başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Amerikan () ekiplerinden , başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    NBA'de yeni sezona 6 maçta galibiyet alamadan başlayan Cleveland Cavaliers'ta fatura başantrenör Tyronn Lue'ya kesildi. Cleveland ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Lue ile yolların ayrıldığı ve asistan koç Larry Drew'un geçici olarak başantrenörlük görevini üstleneceği bildirildi.

    Haziran 2014'te kulübe asistan koç olarak giren Lue, Ocak 2016'da başantrenörlük koltuğuna getirilmiş ve 2016 play-offlarında Cleveland Cavaliers'ı şampiyonluğa taşıyan başantrenör olmuştu.

    1. 28.10.2018 22:04
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