Carmelo Anthony Houston Rockets ile imzalıyor!
Carmelo Anthony, daha önce anlaşmaya vardığı Houston Rockets ile bugün imzalıyor.
Geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder forması giyen süper yıldız Carmelo Anthony, daha önce anlaşmaya vardığı üzere Houston Rockets ile 1 senelik 2,4 milyon Dolar değerindeki kontrata imza atmayı planlıyor.
Carmelo, geçtiğimiz sezonu maç başı 16.2 sayı, 5.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
- 13.8.2018 17:30
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emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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