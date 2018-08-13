Carmelo Anthony Houston Rockets ile imzalıyor!
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ile imzalıyor!

    Carmelo Anthony Houston Rockets ile imzalıyor!

    , daha önce anlaşmaya vardığı ile bugün imzalıyor.

    Geçtiğimiz sezon forması giyen süper yıldız , daha önce anlaşmaya vardığı üzere ile 1 senelik 2,4 milyon Dolar değerindeki kontrata imza atmayı planlıyor.

    Carmelo, geçtiğimiz sezonu maç başı 16.2 sayı, 5.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

    1. 13.8.2018 17:30
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