Geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder forması giyen süper yıldız Carmelo Anthony, daha önce anlaşmaya vardığı üzere Houston Rockets ile 1 senelik 2,4 milyon Dolar değerindeki kontrata imza atmayı planlıyor.

Carmelo, geçtiğimiz sezonu maç başı 16.2 sayı, 5.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.