Warriors, Kerr ile yeni sözleşme imzaladı
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr'ün sözleşmesini yeniledi.
Golden State Warriors, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan ve kontratının son yılına girecek 52 yaşındaki Kerr'ün sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Warriors ile 2014'te 25 milyon dolar karşılığında 5 yıllık kontrat imzalayan Kerr'ün yeni sözleşmesinin detayları açıklanmadı.
ABD'li çalıştırıcı Kerr yönetimindeki Warriors, NBA'de son 4 yılda 3 kez şampiyonluk yaşadı.
- 18.7.2018 10:12
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
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Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
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forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
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Fener gençleri garantiye aldı
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zafer ferdi,berke,barış,elmas oğuzkaan gibi süper genç yetenekleri avrupa talep etti ama fb aldı.20 şer milyon euro serbest kalma bedeli yazılmalı
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