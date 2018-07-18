Warriors, Kerr ile yeni sözleşme imzaladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Warriors, Kerr ile yeni sözleşme imzaladı

    Warriors, Kerr ile yeni sözleşme imzaladı

    Amerikan 'nin () son şampiyonu Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr'ün sözleşmesini yeniledi.

    Golden State Warriors, 2014'ten bu yana takımın başında bulunan ve kontratının son yılına girecek 52 yaşındaki Kerr'ün sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

    Warriors ile 2014'te 25 milyon dolar karşılığında 5 yıllık kontrat imzalayan Kerr'ün yeni sözleşmesinin detayları açıklanmadı.

    ABD'li çalıştırıcı Kerr yönetimindeki Warriors, 'de son 4 yılda 3 kez şampiyonluk yaşadı.

    1. 18.7.2018 10:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Warriors, Kerr ile yeni sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN