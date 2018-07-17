Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks ile anlaştı
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, NBA’de eski takımı Milwaukee Bucks ile anlaştı.
Başarılı basketbolcu, NBA'de daha öncede Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks'ta forma giydi.
- 17.7.2018 10:11
- Güncelleme: 17.7.2018 10:21
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Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Toplam 1
Yorum
sönmez yaa arkadaşlar bu gs sempatisi ts ye nereden geliyor şimdi de Yusuf yazıcı yaa satın bu ts yi bizde kurtulalım sizde akıl varmı ?
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Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Toplam 3
Yorum
svaş Fabriano,G.Gönül,Caner,Necip,Love,Querasma,Babel,Vida ve Lens satılmalı.
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Quaresma: Geliyorum
Toplam 1
Yorum
KUEREŞMA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYY ADAMSINN QUARESMEEE
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