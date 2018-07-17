Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks ile anlaştı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , Milwaukee Bucks ile anlaştı

    <a href="/index/ersan-ilyasova?id=6646253b-3933-4341-a17a-4580d5d3bbb0" class="" rel="tag">Ersan İlyasova</a>, Milwaukee Bucks ile anlaştı

    Milli basketbolcu , ’de eski takımı Milwaukee Bucks ile anlaştı.

    'de Philadephia 76ers ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu 'nın yeni takımı belli oldu. Ersan, 'deki ilk takımı Milwaukee Bucks ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İlyasova ile yeniden anlaştıkları duyuruldu. Deneyimli oyuncu, 2005 yılında 2. tur 36. sıradan Milwaukee tarafından draft edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu Bucks'ta 2006-2007 ve 2009-2015 yıllarında mücadele etti. Ersan, geçtiğimiz sezonu da 10.1 sayı, 5.9 ribaund ve 1.3 asist ve ile tamamladı.

    Başarılı basketbolcu, NBA'de daha öncede , , , Philadelphia 76ers ve 'ta forma giydi.
    1. 17.7.2018 10:11
    2. Güncelleme: 17.7.2018 10:21
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