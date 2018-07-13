Furkan Korkmaz’dan Phoneix Suns potasına 18 sayı – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    ’dan Phoneix Suns potasına 18 sayı

    Furkan Korkmaz’dan Phoneix Suns potasına 18 sayı

    NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu ’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoneix Suns'ı 88-86 mağlup etti. Korkmaz mücadelede 18 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

    NBA'de Yaz Ligi'nde heyecan 8 maç ile devam etti. 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoneix Suns'ı 88-86 mağlup etti. Korkmaz, sahada 28 dakika sahada kalırken, 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Philadelphia'da ayrıca Isaiah Miles 20 sayı, 6 ribaund ve Askia Booker 11 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Suns'ta ise Shaquille Harrison 17 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
    1. 13.7.2018 11:16
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