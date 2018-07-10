LeBron James resmen Los Angeles Lakers’ta – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
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    resmen ’ta

    <a href="/index/lebron-james?id=c7c58919-df3e-4cf3-be81-7cc97f7226f5" class="" rel="tag">LeBron James</a> resmen <a href="/index/los-angeles-lakers?id=498f8c93-b8bb-47b4-b6f3-78546a36bd4e" class="" rel="tag">Los Angeles Lakers</a>’ta

    NBA takımlarından , yıldız basketbolcu ’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. LeBron 4 yıllık sözleşme imzalarken, 153 milyon Dolar kazanacak.

    NBA Doğu Konferansı ekiplerinden 'ta oynayan ve sözleşmesi sona eren yıldız basketbolcu 'in yeni adresi belli oldu. James'in geçtiğimiz günlerde takımlarından ile anlaştığı belirtilmişti ve artık resmi açıklamada geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 33 yaşındaki basketbolcu, Lakers'tan 4 yıl için 153 milyon Dolar kazanacak. , daha önceki takımlarda giydi gibi Los Angeles'ta da 23 numaralı forma ile mücadele edecek.

    İlk kez Batı Konferansı'nda yer alacak
    NBA'de 2003 yılında 1. sıradan tarafından draft edilen James, 2010 yılına kadar burada forma giydi. Daha sonra Doğu Konferansı'nın bir başka ekibi 'e transfer olan yıldız basketbolcu, 2014 yılında tekrar Cleveland'a döndü. Başarılı oyuncu böylece kariyerinde ilk kez 'nda yer alacak.

    NBA'de 3 şampiyonluk yaşadı
    LeBron James'in NBA kariyerinde 3 şampiyonluk, 3 Finallerin En Değerli Oyuncusu (MVP), 4 NBA Normal sezon En Değerli Oyuncusu, 14 NBA All-Star seçilme, NBA Yılın Çaylağı ve 2 de Olimpiyat altın madalyası bulunuyor. LeBron, şu ana kadar 1.143 maçta 27.2 sayı, 7.4 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.
    1. 10.7.2018 09:46
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