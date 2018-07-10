Cedi Osman'dan 25 sayı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    'dan 25 sayı

    <a href="/index/cedi-osman?id=c299d9ae-ce43-45e9-9480-bd9ac4c7d3c9" class="" rel="tag">Cedi Osman</a>'dan 25 sayı

    Yaz Ligi'nde Cleveland Cavalierslı , 'ı 93-88 yendikleri mücadelede 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı

    Amerikan Basketbol Ligi () ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen , takımının ile oynadığı hazırlık maçında 25 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu.

    Cavaliers'ın Yaz Ligi'nde Pacers'ı 93-88 yendiği maça ilk 5'te başlayıp 31 dakika süre alan milli basketbolcu, 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma, 1 blokluk performansıyla göz doldurdu.

    Sahanın en skoreri olan 'ın yanı sıra takımın çaylak oyuncusu Collin Sexton da 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    1. 10.7.2018 10:32
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