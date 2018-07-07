Furkan Korkmaz’dan Bostan Celtics’e 40 sayı
NBA Yaz Ligi’nde Furkan Korkmaz’ın oynadığı Philadelphia 76ers, Boston Celtics'e 95-89 kaybettiği maçta rakip potaya 40 sayı attı.
Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers ise Washington Wizards'ı 72-59 mağlup etti. Başarılı basketbolcu, 31 dakika süre aldı ve 15 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.
- 7.7.2018 11:29
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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