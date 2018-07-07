Furkan Korkmaz’dan Bostan Celtics’e 40 sayı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’dan Bostan Celtics’e 40 sayı

    Furkan Korkmaz’dan Bostan Celtics’e 40 sayı

    NBA ’nde ’ın oynadığı Philadelphia 76ers, 'e 95-89 kaybettiği maçta rakip potaya 40 sayı attı.

    NBA 'nde heyecan başlarken, ilk günde milli basketbolcular ile , geceye damga vurdu. Furkan Korkmaz'ın ekibi Philadelphia 76ers, 'e 95-89 kaybetti. Korkmaz, mücadelede 28 dakika süre alırken, Boston potasına 40 sayı gönderdi. Milli basketbolcu ayrıca 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile oynadı. Genç basketbolcu attığı 40 sayı ile NBA Yaz Ligi tarihinde bugüne kadar 40 sayı barajını aşan beşinci oyuncu oldu.

    Cedi Osman'ın takımı ise 'ı 72-59 mağlup etti. Başarılı basketbolcu, 31 dakika süre aldı ve 15 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.
    1. 7.7.2018 11:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Furkan Korkmaz’dan Bostan Celtics’e 40 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN