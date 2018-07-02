LeBron James, Los Angeles Lakers'ta – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    <a href="/index/lebron-james?id=c7c58919-df3e-4cf3-be81-7cc97f7226f5" class="" rel="tag">LeBron James</a>, <a href="/index/los-angeles-lakers?id=376f484f-2d48-410c-8160-474295e1fd72" class="" rel="tag">Los Angeles Lakers</a>'ta

    , ile anlaştı. 4 yıl Lakers forması giyecek olan James, toplam 154 milyon $ kazanacak.

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , yıldız oyuncu 'i kadrosuna kattı.

    'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

    NBA kariyerine 2003'te Cavaliers'ta başlayan James, 2010-2014 yıllarında 'te oynadıktan sonra eski takımına dönmüştü. Kariyerinde 4 kez NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü kazanan ve 14 defa all-star seçilen James, 'te iki, 'ta bir kez olmak üzere 3 NBA şampiyonluğu yaşadı.

    1. 2.7.2018 09:56
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