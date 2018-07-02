LeBron James, Los Angeles Lakers ile anlaştı. 4 yıl Lakers forması giyecek olan James, toplam 154 milyon $ kazanacak.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna kattı.
Cleveland Cavaliers'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
NBA kariyerine 2003'te Cavaliers'ta başlayan James, 2010-2014 yıllarında Miami Heat'te oynadıktan sonra eski takımına dönmüştü. Kariyerinde 4 kez NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü kazanan ve 14 defa all-star seçilen James, Miami Heat'te iki, Cleveland Cavaliers'ta bir kez olmak üzere 3 NBA şampiyonluğu yaşadı.
- 2.7.2018 09:56
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
LeBron James, Los Angeles Lakers'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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