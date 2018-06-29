LeBron James Cleveland defterini kapadı! Serbest...
NBA'de müthiş bir sezonu geride bırakan LeBron James, takımı Cleveland Cavaliers'tan ayrıldı. 2018-19 sezonu için Cleveland Cavaliers ile 35.6 milyon Dolar kontrat opsiyonu bulunan LeBron James, bu opsiyonu kullanmadan takımdan ayrılma kararı aldı.
NBA'de beklenen oldu ve LeBron James, Cleveland Cavaliers ile olan kontrat opsiyonunu kullanmayarak serbest kaldı. Beklenen gelişme sonrası LeBron James, 1 Temmuz'dan sonra teklifler konusunda resmi anlamda karar verme hakkına sahip olacak.
LeBron James'in bir sonraki takımının Los Angeles Lakers olması beklenirken yıldız oyuncunun adı Boston Celtics, Houston Rockets, Philadelphia 76ers ile de anılıyor.
LEBRON JAMES YENİ TAKIMINI BÖYLE AÇIKLAYACAK!
Bu ay sonunda 'serbest oyuncu' konumuna geçecek olan ve NBA'deki bütçesi müsait takımların hepsinin peşinde koştuğu Lebron James, yeni takımını canlı yayında duyuracak.
- 29.6.2018 19:15
- Güncelleme: 29.6.2018 19:17
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
-
Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
-
Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
LeBron James Cleveland defterini kapadı! Serbest... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.