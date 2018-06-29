LeBron James Cleveland defterini kapadı! Serbest... – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Cleveland defterini kapadı! Serbest...

    <a href="/index/lebron-james?id=c7c58919-df3e-4cf3-be81-7cc97f7226f5" class="" rel="tag">LeBron James</a> Cleveland defterini kapadı! Serbest...

    NBA'de müthiş bir sezonu geride bırakan , takımı 'tan ayrıldı. 2018-19 sezonu için ile 35.6 milyon Dolar kontrat opsiyonu bulunan , bu opsiyonu kullanmadan takımdan ayrılma kararı aldı.

    NBA'de beklenen oldu ve , ile olan kontrat opsiyonunu kullanmayarak serbest kaldı. Beklenen gelişme sonrası , 1 Temmuz'dan sonra teklifler konusunda resmi anlamda karar verme hakkına sahip olacak.

    LeBron James'in bir sonraki takımının olması beklenirken yıldız oyuncunun adı , , Philadelphia 76ers ile de anılıyor.

    LEBRON JAMES YENİ TAKIMINI BÖYLE AÇIKLAYACAK!
    Bu ay sonunda 'serbest oyuncu' konumuna geçecek olan ve NBA'deki bütçesi müsait takımların hepsinin peşinde koştuğu Lebron James, yeni takımını canlı yayında duyuracak.

    1. 29.6.2018 19:15
    2. Güncelleme: 29.6.2018 19:17
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