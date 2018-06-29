NBA'de beklenen oldu ve LeBron James, Cleveland Cavaliers ile olan kontrat opsiyonunu kullanmayarak serbest kaldı. Beklenen gelişme sonrası LeBron James, 1 Temmuz'dan sonra teklifler konusunda resmi anlamda karar verme hakkına sahip olacak.

LeBron James'in bir sonraki takımının Los Angeles Lakers olması beklenirken yıldız oyuncunun adı Boston Celtics, Houston Rockets, Philadelphia 76ers ile de anılıyor.

LEBRON JAMES YENİ TAKIMINI BÖYLE AÇIKLAYACAK!

Bu ay sonunda 'serbest oyuncu' konumuna geçecek olan ve NBA'deki bütçesi müsait takımların hepsinin peşinde koştuğu Lebron James, yeni takımını canlı yayında duyuracak.