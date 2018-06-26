NBA'de James Harden sezonun en değerli oyuncusu oldu
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'in en değerli oyuncusu Harden

    NBA'in en değerli oyuncusu Harden

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () bu sezonun "en değerli oyuncusu" 'tan James Harden oldu.

    ABD'nin kentinde ikincisi düzenlenen " Ödülleri" töreninde, sezonun "en değerli oyuncusu" ödülüne, 'ın yıldız ismi Harden layık görüldü.

    Normal sezonu 30,4 sayı ortalamasıyla diğer NBA oyuncularının önünde tamamlayan Harden, ayrıca Rockets'ın 65 maçlık galibiyetinde önemli rol oynayarak takım tarihinin en çok maç kazandığı sezonuna imzasını attı.

    Harden, Thunder takımında oynarken 2011-2012 sezonunun ardından "yılın altıncı adamı" seçilmişti.

    "Yılın çaylağı" Philadelphia 76ers'tan Ben Simmons seçilirken, "yılın savunma oyuncusu" ödülünü ise 'ın Fransız pivotu Rudy Gobert elde etti.

    "Yılın altıncı adamı" ödülü Los Angeles Clippers'tan Lou Williams'a verilirken, "en iyi gelişim gösteren oyuncu" 'tan Victor Oladipo oldu.

    "Yılın başantrenörü" ödülünü ise 'a 59 galibiyet ile tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan ancak takımının play-off'larda elenmesinin ardından işine son verilen ve gelecek sezon 'ın başantrenörü olacak Dwane Casey aldı.

    Lebron James'e 3 ödül
    Söz konusu 6 kategorideki ödüller spor yazarlarıyla televizyon ve radyo spikerleri arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlenirken, farklı 8 kategorideki ödüller ise dünya genelinde seyircilerin oylarıyla belirlendi.

    Buna göre, farklı giyim tarzıyla öne çıkan Oklahoma City'nin yıldız oyuncusu "en iyi stil" ödülünü ikinci yıl üst üste kazanırken, Philadelphia 76ers'tan Amir Johnson ise "hareketlilik" ödülüne layık görüldü.

    "Yılın top kontrolü" ödülü ise Boston Celticsli oyuncu 'e gitti. "Yılın smacı" 'tan Giannis Antetokounmpo'dan, "yılın bloğu" 'ın yıldız oyuncusu Anthony Davis'ten geldi.

    "Yılın asisti" ödülü ise 'ın yıldız oyuncusu 'e verildi.

    James, ayrıca, 7 Şubat'ta 'a son saniyede attığı ve maçı kazandırdığı şutuyla "yılın kritik şutu" ve "yılın en iyi hareketi" ödüllerine layık görüldü.

    "Yaşam boyu başarı" ödülü Oscar Robertson'ın
    Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu "NBA Cares Toplumsal Dayanışma" ödülünü alırken, Houston Rockets'ın Genel Menajeri Daryl Morey "yılın basketbol yöneticisi" oldu.

    "Twyman-Stokes yılın takım arkadaşı" ödülü Minnesota Timberwolves'un 38 yaşındaki emektar oyuncusu Jamal Crawford'a, "NBA sportmenlik" ödülü Charlotte Hornets'tan Kemba Walker'a sunuldu.

    Yaklaşık 35 yıl NBA spikerliği yapan ve 2016'da hayatını kaybeden Craig Sager'ın adına verilen "Sager Strong" ödülü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde doğan, 18 yıl NBA'de oynayan ve 2007'de kendi ülkesinde tam teşekküllü bir hastane kuran Dikembe Mutombo'ya takdim edildi.

    NBA'de 12 kez All-Star karşılaşmalarına seçilen, 3 defa bu maçların "en değerli oyuncusu" olan ve NBA'de oyuncuların serbest kalabilmesinin hukuki olarak önünü açan Oscar Robertson ise "yaşam boyu başarı" ödülüne layık görüldü.

    1. 26.6.2018 10:23
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