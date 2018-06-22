NBA draftının 1 numarası Ayton – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
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    NBA draftının 1 numarası Ayton

    NBA draftının 1 numarası Ayton

    pota altı oyuncusu , Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2018 draftında tarafından ilk sırada seçildi.

    NBA'in 2018 draftı 'taki 'in sahası Barclays Center'da düzenlendi.

    Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip , tercihini 19 yaşındaki oyuncusu 'dan yana kullandı. Bahamalar'dan 2,16 metre boyundaki Ayton, geçen sezonu üniversitesinde 20,1 sayı, 11,6 ribaunt, 1,9 blok ortalamalarıyla tamamladı.

    İkinci tercih hakkına sahip , Duke Üniversitesinde geçen sezon maç başına 21 sayı, 11,1 ribaunt üreten 19 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusu Marvin Bagley'yi seçti.

    Üçüncü sıradan seçilen isim ise 'ın tercih ettiği ve takasla 'e gönderilen Sloven skorer oyuncu Luka Doncic oldu. Real Madrid ile geçen sezon şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde sezonun ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Doncic, 16 sayı, 4,8 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu.

    2018 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

    Sıra Oyuncu Takım
    1 Deandre Ayton Phoenix Suns
    2 Marvin Bagley Sacramento Kings
    3 Luka Doncic Atlanta Hawks (Dallas Mavericks'e takas edildi)
    4 Jaren Jackson Jr Memphis Grizzlies
    5 Trae Young Dallas Mavericks (Atlanta Hawks'a takas edildi)
    6 Mo Bamba Orlando Magic
    7 Wendell Carter Jr Chicago Bulls
    8 Collin Sexton Cleveland Cavaliers
    9 Kevin Knox New York Knicks
    10 Mikal Bridges Philadelphia 76ers (Phoenix Suns'a takas edildi)
    11 Shai Gilgeous-Alexander Charlotte Hornets (Los Angeles Clippers'a takas edildi)
    12 Miles Bridges Los Angeles Clippers (Charlotte Hornets'a takas edildi)
    13 Jerome Robinson Los Angeles Clippers
    14 Michael Porter Jr Denver Nuggets
    15 Troy Brown Washington Wizards
    16 Zhaire Smith Phoenix Suns (Philadelphia 76ers'a takas edildi)
    17 Donte DiVincenzo Milwaukee Bucks
    18 Lonnie Walker San Antonio Spurs
    19 Kevin Huerter Atlanta Hawks
    20 Josh Okogie Minnesota Timberwolves
    21 Grayson Allen Utah Jazz
    22 Chandler Hutchison Chicago Bulls'a takas edildi
    23 Aaron Holiday Indiana Pacers
    24 Anfernee Simons Portland Trail Blazers
    25 Moritz Wagner Los Angeles Lakers
    26 Landry Shamet Philadelphia 76ers
    27 Robert Williams Boston Celtics
    28 Jacob Evans Golden State Warriors
    29 Dzanan Musa Brooklyn Nets
    30 Omari Spellman Atlanta Hawks
    1. 22.6.2018 10:32
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