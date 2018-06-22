NBA draftının 1 numarası Ayton
Arizona Üniversitesinin pota altı oyuncusu Deandre Ayton, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2018 draftında Phoenix Suns tarafından ilk sırada seçildi.
NBA'in 2018 draftı New York'taki Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da düzenlendi.
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Phoenix Suns, tercihini Arizona Üniversitesinin 19 yaşındaki oyuncusu Deandre Ayton'dan yana kullandı. Bahamalar'dan 2,16 metre boyundaki Ayton, geçen sezonu üniversitesinde 20,1 sayı, 11,6 ribaunt, 1,9 blok ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercih hakkına sahip Sacramento Kings, Duke Üniversitesinde geçen sezon maç başına 21 sayı, 11,1 ribaunt üreten 19 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusu Marvin Bagley'yi seçti.
Üçüncü sıradan seçilen isim ise Atlanta Hawks'ın tercih ettiği ve takasla Dallas Mavericks'e gönderilen Sloven skorer oyuncu Luka Doncic oldu. Real Madrid ile geçen sezon şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde sezonun ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Doncic, 16 sayı, 4,8 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu.
2018 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
|Sıra
|Oyuncu
|Takım
|1
|Deandre Ayton
|Phoenix Suns
|2
|Marvin Bagley
|Sacramento Kings
|3
|Luka Doncic
|Atlanta Hawks (Dallas Mavericks'e takas edildi)
|4
|Jaren Jackson Jr
|Memphis Grizzlies
|5
|Trae Young
|Dallas Mavericks (Atlanta Hawks'a takas edildi)
|6
|Mo Bamba
|Orlando Magic
|7
|Wendell Carter Jr
|Chicago Bulls
|8
|Collin Sexton
|Cleveland Cavaliers
|9
|Kevin Knox
|New York Knicks
|10
|Mikal Bridges
|Philadelphia 76ers (Phoenix Suns'a takas edildi)
|11
|Shai Gilgeous-Alexander
|Charlotte Hornets (Los Angeles Clippers'a takas edildi)
|12
|Miles Bridges
|Los Angeles Clippers (Charlotte Hornets'a takas edildi)
|13
|Jerome Robinson
|Los Angeles Clippers
|14
|Michael Porter Jr
|Denver Nuggets
|15
|Troy Brown
|Washington Wizards
|16
|Zhaire Smith
|Phoenix Suns (Philadelphia 76ers'a takas edildi)
|17
|Donte DiVincenzo
|Milwaukee Bucks
|18
|Lonnie Walker
|San Antonio Spurs
|19
|Kevin Huerter
|Atlanta Hawks
|20
|Josh Okogie
|Minnesota Timberwolves
|21
|Grayson Allen
|Utah Jazz
|22
|Chandler Hutchison
|Chicago Bulls'a takas edildi
|23
|Aaron Holiday
|Indiana Pacers
|24
|Anfernee Simons
|Portland Trail Blazers
|25
|Moritz Wagner
|Los Angeles Lakers
|26
|Landry Shamet
|Philadelphia 76ers
|27
|Robert Williams
|Boston Celtics
|28
|Jacob Evans
|Golden State Warriors
|29
|Dzanan Musa
|Brooklyn Nets
|30
|Omari Spellman
|Atlanta Hawks
- 22.6.2018 10:32
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