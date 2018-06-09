Cleveland Cavalilers 85-108 Golden State Warriors – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Cleveland Cavalilers 85-108

    Cleveland Cavalilers 85-108 Golden State Warriors

    Finalde 'ı 108-85 yenen ve seriyi 4-0 yapan , üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. , art arda ikinci kez finallerinin en değerli oyuncusu seçildi.

    Amerikan Basketbol Ligi () finalinde 'ı 108-85 yenen , seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

    Cleveland Cavaliers, NBA final serisinin 4. maçında Golden State Warriors'ı konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk çeyreği 34-25, devreyi 61-52, üçüncü çeyreği de 86-65 önde geçtiği mücadeleden 108-85 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle final serisinde 4-0 öne geçen Warriors, üst üste ikinci, son dört yılda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Warriors, NBA tarihinde , Boston Celtics ve Chicago Bulls'un ardından dört sezonda üç şampiyonluk yaşayan 4. takım oldu.

    Steve Kerr'in başantrenörlüğünü yaptığı Warriors, 1947, 1956, 1975, 2015 ve 2017'nin ardından şampiyonluk sayısını 6'ya çıkardı.

    'nin 37 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilediği Warriors'ta , 20 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaptı.

    Ev sahibi ekipte ise 23 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, da 13 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

    Finallerin MVP'si Durant

    Golden State Warriors oyuncusu Kevin Durant, geçen yılın ardından bu sene de NBA final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

    Durant, NBA finallerinde LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'un ardından üst üste iki yıl bu ödüle layık görülen 6. isim oldu.

    29 yaşındaki Durant, final serisini 28,7 sayı, 10,7 ribaunt ve 7,5 asist ortalamasıyla tamamladı.

    1. 9.6.2018 10:29
    2. Güncelleme: 9.6.2018 10:30
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